شركة الكهرباء: محطة «جنوب طرابلس» تدخل الخدمة قريباً بقدرة 1320 ميغاوات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اقتراب دخول محطة جنوب طرابلس إلى الخدمة، بعد مواصلة الأعمال النهائية لاستكمال المشروع، الذي يُعد من أكبر مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية في ليبيا.

وأوضحت الشركة أن محطة جنوب طرابلس تبلغ قدرتها الإنتاجية 1320 ميغاوات، وتتكون من أربع وحدات توليد، مشيرةً إلى أنها ستدخل الشبكة الكهربائية العامة خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء أن تشغيل المحطة سيسهم في تعزيز قدرات إنتاج الطاقة الكهربائية، ورفع كفاءة الشبكة العامة، بما يساعد على تحسين استقرار الخدمة الكهربائية والحد من العجز، لا سيما خلال فترات ذروة الاستهلاك.

وأضافت أن المشروع يأتي ضمن جهودها الرامية إلى دعم البنية التحتية لقطاع الكهرباء، وزيادة القدرة الإنتاجية، بما ينعكس على تقديم خدمة كهربائية أكثر استقرارًا واعتمادية للمواطنين.

ويأتي استكمال محطة جنوب طرابلس في إطار تنفيذ مشروعات تستهدف تطوير قطاع الكهرباء ورفع كفاءة منظومة الإنتاج، لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في مختلف مناطق البلاد.

هذا وتعمل الشركة العامة للكهرباء على تنفيذ وتطوير عددٍ من مشاريع إنتاج ونقل الطاقة الكهربائية، بهدف زيادة القدرة الإنتاجية وتحسين استقرار الشبكة، في ظل ارتفاع الطلب على الكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف.