شركة الكهرباء تبحث تطوير نشاط التنمية البشرية

التقى رئيس مجلس الإدارة بالشركة العامة للكهرباء محمد المشاي، السبت، بمقر الشركة في طرابلس، مع عدد من رواد تنمية الموارد البشرية، للاستماع لرؤيتهم في المساهمة لخلق رؤية مستقبلية لتطوير نشاط التنمية البشرية المستدامة داخل الشركة.

وبحسب ما أفادت دائرة الإعلام بشركة الكهرباء، فإن اللقاء يأتي في إطار إهتمام مجلس إدارة الشركة بالتنمية البشرية المستدامة، وكان للحضور أراء مختلفة كلآ فيما يخص مجاله خدمةً لعمل الشركة العامة للكهرباء والمساهمة في تطوير عمل الموارد البشرية والحوكمة والإدارة الإلكترونية والمشاريع الرقمية لتسهيل العمل الإداري والفني القائمين عليه حاليا إدارات واللجان المعنية داخل الشركة من تسوية الأوضاع الوظيفية والترقيات وعمل اللجان الفنية والإدارية.

هذا وأكدت شركة الكهرباء على تواصل العمل من قِبل إدارة الموارد البشرية وشؤون العاملين واللجان المعنية داخل الشركة في إنجاز التسويات والترقيات الخاصة بالعاملين داخل الشركة.