«شركة الكهرياء» تعلن إجراء صيانة طارئة في «عين زارة»

أعلنت ‏الشركة العامة للكهرباء، عن إجراء فرقة الخطوط بدائرة التركيبات العامة التابعة لإدارة توزيع “سوق الجمعة النواحي الأربعة”، أعمال صيانة طارئة على خط محطة المثلث في عين زارة، وذلك ضمن خطة مشروع توسعة طريق عين زارة ولضمان استمرارية التغذية الكهربائية.

وبحسب وكالة الأنباء الليبية “وال”، أشارت الشركة، إلى استمرار جهود الموظفين والمهندسين بمخازن “القره بوللي” لتفريغ الحاويات التي وصلت إلى المخازن، وتشمل كوابل كهربائية خاصة بمكونات الشبكة حفاظا على استقرارها وضمان استمراريتها على مستوى المناطق.

وبحسب الشركة، يتواصل وصول المزيد من المعدات وقطع الغيار اللازمة إلى محطات إنتاج الكهرباء، حيث وصلت الأربعاء المتاضي إلى مخازن الشركة عبر ميناء طرابلس البحري، حاويتين محملتين بمنظومة تبريد وملحقاتها خاصة بمحطة كهرباء غرب طرابلس موردة من شركة فاكت، وذلك ضمن الجهود المتواصلة والمستمرة لمجلس إدارة الشركة للرفع من كفاءة محطات الإنتاج والحفاظ على استقرارها.