شركة اللكهرباء تعلن «حالة الطوارئ» بسبب العاصفة الرملية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن تأثر بعض مكونات الشبكة الكهربائية بسبب العاصفة الرملية الشديدة التي بلغت ذروتها في مدينة بنغازي وعدد من مناطق الشرق والوسط والغرب.

وأكدت الشركة، في بيان عاجل، أن رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد المشاي يتابع تطورات الوضع أولًا بأول عبر غرفة الطوارئ المختصة، مشيرة إلى أنه تم تسخير كافة الإمكانيات الفنية والبشرية للتعامل مع أي طارئ قد ينجم عن الظروف الجوية الاستثنائية.

وأوضحت الشركة أن التعليمات صدرت إلى جميع الإدارات المعنية للشروع في أعمال الإصلاح والصيانة فور تحسن الأحوال الجوية، بما يضمن سلامة العاملين واستقرار الشبكة الكهربائية واستمرارية تقديم الخدمة للمواطنين.

كما دعت الشركة المواطنين إلى عدم الاقتراب أو التعامل مع أي أسلاك كهربائية متضررة أو متدلية، أو أي مواقع يُشتبه فيها بوجود أضرار، لما يشكله ذلك من خطر جسيم على حياتهم، مؤكدة على التعاون والإبلاغ الفوري عن الأعطال عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

واختتم البيان بالدعاء بأن يحفظ الله ليبيا وأهلها من كل مكروه.