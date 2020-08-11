شركة «المدار» تنفي شائعات قطع الإنترنت في كامل البلاد

نفت شركة المدار الجديد للاتصالات الشائعات التي تتحدث عن قطع الإنترنت في كامل البلاد اليوم الثلاثاء.

وأكدت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن هذه الأخبار عارية عن الصحة.

ونفت شركة المدار جملةً وتفصيلاً الأخبار غير الصحيحة التي يتناقلها أشخاص غير مسؤلين ومصادر غير موثوقة، منوهةً بأنها دائماً ما تقوم بإعلام مشتركيها عن طريق الرسائل النصية حول أي انقطاعات أو تذبذبات قد تحدث نتيجة لعمليات التطوير والمدة المستغرقة لهذة العمليات.

وكانت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي تداولت يوم أمس أخبار ومنشورات حول قطع الإنترنت على ليبيا بالكامل لليوم الثلاثاء، لغرض الصيانة وأنه سيبقى متوقف لمدة 8 أيام.

المشتركين الكرام..تداولت يوم امس أخبار ومنشورات لصفحات وحسابات خاصة على مواقع التواصل الإجتماعي حول قطع الإنترنت على… Gepostet von ‎المدار الجديد‎ am Dienstag, 11. August 2020