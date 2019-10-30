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شركة المدار تُدشن خدمة الجيل الخامس بحضور السراج

عين ليبيا | آخر تحديث: 30 أكتوبر 2019 - 08:47
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تدشين خدمة الجيل الخامس يشكل طريقاً يصل بالبلاد إلى مرحلة متطورة من التدفق السلس والمستمر للمعلومات.

شارك رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج أمس الثلاثاء بحفل تدشين الجيل الخامس من شبكة الاتصال فائق السرعة، التي تنفذه شركة المدار الجديد.

حيث حضر الاحتفال رئيس مجلس إدارة الشركة فيصل قرقاب، ورئيس مجلس إدارة شركة المدار عبد الخالق عاشور، وعدد من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بالشركة.

هذا والقى السراج كلمة تقدم في بدايتها بتحية تقدير لقوات الجيش الليبي والقوة المساندة، الذين يتصدون لعدوان قوات حفتر دفاعاً عن العاصمة وضواحيها، ودفاعاً عن مدنية الدولة.

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وأكد السراج أن تدشين خدمة الجيل الخامس يشكل طريقاً يصل بالبلاد إلى مرحلة متطورة من التدفق السلس والمستمر للمعلومات، ويدعم تطلعات الحكومة لبناء اقتصاد يعتمد على المعرفة، ويستجيب لاحتياجات الافراد والمؤسسات في مختلف المجالات.

كما اعتبر ذلك قفزة نوعية، تهدف إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات التي أصبحت تعتمد عليها كافة القطاعات الخدمية في التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وتتيح للمواطنين قضاء مصالحهم بسرعة أكبر وتوفر البيئة المناسبة التي تشجع على بناء قدرات الشباب.

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