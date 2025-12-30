شركة الواحة تعزز إنتاجها.. إضافة بئرين غازيين لحقل الفارغ

في إطار استراتيجيتها التوسعية للعام 2025، أضافت شركة الواحة للنفط بئرين غازيين جديدين (BB19 وBB20) إلى حقل الفارغ، ضمن برنامجها التطويري المعتمد لهذا العام. هذا الإنجاز الهام يعكس قدرة الشركة على تعزيز طاقتها الإنتاجية، حيث بلغ إجمالي الإنتاج اليومي للحقل أكثر من 26 مليون قدم مكعب من الغاز، بالإضافة إلى 1600 برميل من المكثفات.

يُعد حقل الفارغ من أبرز المصادر الرئيسية التي تغذي محطة السرير لتوليد الكهرباء، كما يُساهم بشكل كبير في دعم الشبكة الساحلية بالغاز الطبيعي. ويؤكد هذا الإنجاز قدرة شركة الواحة على تلبية احتياجات المواطنين من الغاز الطبيعي وتعزيز استقرار الكهرباء في مختلف المناطق.

وفي هذا الصدد، توجهت وزارة النفط والغاز بالشكر والتقدير إلى شركة الواحة للنفط، ولكافة المهندسين والفنيين وفرق التشغيل والخدمات التي ساهمت في هذا النجاح. وأشاد المسؤولون بالجهود المستمرة والعمل الجماعي الذي يعكس روح المسؤولية والإلتزام في استثمار ثروات البلاد.

وأعرب المسؤولون في الوزارة عن فخرهم بهذا الإنجاز، وأكدوا على استمرار العمل الجاد لزيادة الإنتاج وتحقيق أقصى استفادة من الثروات الوطنية. تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة لتحسين القدرة الإنتاجية وتعزيز الدور الريادي لقطاع النفط والغاز في ليبيا.