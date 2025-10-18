شركة الواحة تغذي «حقل البيضاء» بالكهرباء لدعم استمرار الإنتاج

أشرفت إدارة هندسة الصيانة والمشاريع الصغرى بشركة الواحة للنفط على عملية تغذية وشحن خطوط إمداد الكهرباء لحقل البيضاء التابع لشركة الخليج العربي للنفط، باستخدام الموارد الذاتية ودون الحاجة إلى إيقاف الإنتاج.

وجاءت هذه الخطوة لدعم منظومة الكهرباء بالحقل وضمان استمرار العمليات الإنتاجية بشكل مستقر.

وأعرب رئيس وأعضاء المؤسسة الوطنية للنفط عن شكرهم العميق للكوادر الفنية في شركتي الواحة والخليج، مشددين على أن هذه الجهود تعزز روح التعاون بين شركات القطاع وتدعم استقرار عمليات الإنتاج النفطي في البلاد.