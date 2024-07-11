شركة «الواحة» للنفط  ترفع إنتاجها اليومي إلى 322 ألف برميل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط ، “عن تمكن “شركة الواحة للنفط”، من رفع معدلات الإنتاج اليومي للنفط الخام إلى “322” ألف برميل”.

هذا وتعد “شركة الواحة للنفط”، ثاني أكبر منتج للنفط والغاز في البلاد، وتتولى نقل النفط لعدد من الشركات الأخرى، بواسطة أنابيب إنتاجها الممتدة من حوض سرت إلى ميناء السدرة، من بينها ونترشال وتوتال وشركة الزويتينة للنفط..

وبدأ النشاط الاستكشافي للشركة بداية عام 1956 حيث تمكنت من حفر أول بئر منتجة للنفط بكميات تجارية، خلال السنوات القليلة الماضية وحققت اكتشافاً نفطياً هاماً في منطقة شمال حقل جالو في الجزء الجنوبي من حوض سرت.

وحفـرت الشركة 1100 بئـر منها 80% آبار منتجة للنفط والغاز، ولها خمسة حقول نفطية وهي (الواحة- أكبر تلك الحقول- والسماح وجالو والظهرة والفارغ الذي طوّر حديثاً)، إضافة إلى عدد آخر من الحقول الفرعية، وينقل من خلال خطوط الأنابيب ليصدّر إلى الخارج من خلال ميناء السدرة النفطي الذي تمتلكه الشركة أيضاً، بحسب وكالة “وال”.