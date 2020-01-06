شركة تركية تفوز بعقد لتزويد تونس بمدرّعات

ستكون تونس أوّل بلد أجنبي يحظى بهذا النوع من الشاحنات المدرعة. [بي إم سي]

أفادت صحيفة ‘دايلي صباح’ التركية، بأن شركة “بي إم سي BMC” التركية للصناعات العسكرية، تستعد لإنتاج شاحنات مدرّعة لتونس كجزء من صفقة تمّ توقيعها مؤخّرا مع وزارة الداخلية التونسية، بعد أن فازت الشركة المصنعة للمركبات البرية التركية بالمناقصة الدولية للمركبات المدرعة لإنتاج 9 مركبات مدرعة متعددة الأغراض من فئة 4×4 متوسطة الحجم حسب.

وبحسب الصحيفة، فإن المناقصة شهدت تنافسا بين الشركة التركيّة مع عدد من أكبر الشركات المصنعة للسيارات العسكرية في العالم، بما في ذلك شركات من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وفنلندا.

وستكون تونس أوّل بلد أجنبي يحظى بهذا النوع من الشاحنات، وستوفّر الشركة المُصنعة حلول الدعم اللوجستي المتكاملة لتونس بعد تسليم المركبات.

هذا وقد تم إدراج الشركة التركية في قائمة Defence News لأفضل 100 شركة عسكرية في العالم في عام 2019، بعد أن حققت أرباحًا بلغت 554.2 مليون دولار في العام السابق.

يُشار أن الجيش التونسي يعتبر الزبون الأول لهذا النوع من المدرعات، حيث طلب نهاية سنة 2013 اقتناء 100 مدرعة تصل في إطار شحنات متواترة.

كما أبدت دول أخرى رغبتها في اقتناء المدرعة مثل أوكرانيا.