شركة «تسلا» الأمريكية تستعد لإطلاق «التاكسي الروبوت»

حصلت شركة “تسلا” للسيارات الكهربائية، “على أول التراخيص المطلوبة لكي تتمكن من إطلاق خدمة سيارات أجرة روبوتية واعدة”.

وأكدت لجنة المرافق العامة في ولاية “كاليفورنيا” الأمريكية، “إنها وافقت على طلب “تسلا” للحصول على ترخيص استئجار لشركة نقل، وهو ترخيص يرتبط عادة بالخدمات التي تشمل سائقين، إذ يُسمح للشركة بامتلاك مجموعة مركبات والتحكم بها ونقل الموظفين وفقا لرحلات منسقة مسبقا”.

وبحسب وكالة رويترز، “فالترخيص شرط أساسي لطلب تشغيل خدمة نقل ركاب ذاتية القيادة في كاليفورنيا”.

هذا “في أكتوبر الفائت، كشفت “تسلا” عن سيارة (سايبر كاب)، وهي سيارة أجرة روبوتية دون عجلة قيادة أو دواسات تحكم، كما “قدمت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية “تسلا” طلبا إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي لتسجيل عبارتي “روبوت تاكسي” و”روبوت باص” الشائعتين علامتين تجاريتين مملوكتين لها حصريا”.

يذكر أن مصطلح “روبوت تاكسي”، “انتشر السنوات الأخيرة للإشارة إلى سيارات الأجرة “ذاتية القيادة” التي تنقل الأشخاص مثل سيارة الأجرة ذاتية القيادة التي تنتجها “وايمو” وتستخدم على نطاق واسع في الولايات المتحدة”، فيما قال رجل الأعمال ورئيس تسلا، “أيلون ماسك”، إن “تسلا” ستبدأ إنتاج التاكسي ذاتي القيادة عام 2026 وستطرحه للبيع للأفراد بسعر أقل من 30 ألف دولار”.