شركة تونسية تصنّع سفينة صيد في الأعماق لصالح مستثمر ليبي

دشّنت الشركة الإفريقية لصناعة السفن، سفينة الصيد في الأعماق “الراية” في بنزرت.

وبحسب ما نشرت السفارة الليبية في تونس، “تم تصنيع السفينة من قبل الشركة الإفريقية لصناعة السفن لصالح مستثمر ليبي، وتتميز “الراية” بطول 29 متراً وقدرتها على الصيد في أعالي البحار لمدة 60 يوماً متواصلة دون الحاجة للتزود بالإمدادات”.

ووفق السفارة، “يعكس هذا الحدث عمق التعاون الصناعي بين تونس وليبيا والجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي”.

هذا وحضر الحفل وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، فاطمة الثابت شيبوب، ووالي بنزرت سمير عبد اللاوي، إلى جانب وفد من السفارة الليبية بتونس.

تدشين سفينة "الراية" بتونس لتعزيز التعاون مع ليبيا تونس، 24 يوليو 2024 – بدعوة من الشركة الإفريقية لصناعة السفن، أقيم… تم النشر بواسطة ‏السفارة الليبية لدى جمهورية تونس‏ في الجمعة، ٢٦ يوليو ٢٠٢٤