شركة تويوتا تغزو الأسواق بسيارات Yaris الاقتصادية

شركة تويوتا تتحضر لإطلاق نماذج معدلة من سيارات Yaris Cross المصنفة من بين أكثر سيارات الكروس أوفر عملية واقتصادية في استهلاك الوقود.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن معامل تويوتا في أوروبا تعمل حاليا على تطوير نموذجين من هذه السيارات، النموذج الأول Yaris Cross Adevnture سيحصل على بعض التعديلات الخارجية مقارنة بسيارات Yaris الحالية، إذ سيأتي بألوان سقف مختلفة عن ألوان الهيكل الأساسي، وستزود مؤخرة السقف بجنح هوائي صغير، كما ستضاف إطارات بلاستيكية خاصة على محيط الهيكل وحجرات العجلات وممتصات الصدمات لحماية السيارة من عوامل الرطوبة والأوساخ، وستجهز هذه المركبات بأنظمة تعليق معدلة وعجلات بمقاس 18 إنشا، إضافة إلى بعض التعديلات التي ستجعل قمرة القيادة أكثر عصرية.

أما نموذج Premier Edition الثاني فسيأتي بتعديلات Cross Adevnture، لكنه سيزود بمقاعد جلدية مريحة، وأنظمة للتحكم بباب صندوق الأمتعة وأنظمة لتشغيل المحرك وأنظمة تدفئة المقاعد عن بعد، فضلا عن شاشات أكثر تطورا لواجهة القيادة.

ومن المفترض أن تطرح هذه المركبات بمحرك بنزين اقتصادي بسعة 1.5 ليتر يولد عزما يعادل 116 حصانا، وسيعمل معه محرك كهربائي صغير بعزم 6 أحصنة تقريبا يساعد على دفع السيارة على السرعات الصغيرة لترشيد استهلاك الوقود والحد من كمية الانبعاثات الضارة. وفقا لموقع MOTO1 للسيارات.