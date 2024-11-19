شركة «ريبسول مرزق» النفطية تناقش برنامجها الاستكشافي في حوض مرزق

عقدت شركة “ريبسول مرزق” اجتماعها الفني الأول للعام 2024 مع إدارة الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط، حيث “تم مناقشة نشاطها الاستكشافي خلال العام الجاري في الامتيازين، بالإضافة إلى الأعمال المقترح تنفيذها للعام المقبل 2025”.

كما تم التطرق إلى “عمليات التجهيز والإعداد لحفر البئر الاستكشافية أ1-02/30 (مؤمل النسر)، والتي من المتوقع أن تبدأ عمليات الحفر فيها في نهاية شهر نوفمبر الجاري. إضافةً إلى ذلك، تم استعراض الاستعدادات لحفر ستة آبار استكشافية أخرى خلال العام المقبل 2025”.

وأكدت الشركة أن “عمليات التجهيز في المنطقة تسير في ظروف أمنية ممتازة، ولم يتم تسجيل أي خروقات أمنية”.

هذا وشارك في الاجتماع مدير إدارة الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومدير إدارة الاستكشاف بشركة “ريبسول”، إلى جانب عدد من المختصين من كلا الجانبين. كما حضر الاجتماع عبر الدائرة المغلقة فريق من المختصين التابعين لشركات “أو إم في” و”توتال” و”إكوانور”، المشاركة في مشاريع الاستكشاف.