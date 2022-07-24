شركة زلاّف ليبيا تعلن إنتاج 3 ألاف برميل نفط يوميا من حقل إيراون

أفاد مدير إدارة العمليات بشركة زلاّف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز أبوبكر اطليبة أن الشركة وضعت خطة للبدء باختبار وإنتاج لبئرين بكميه متوقعه 3000 برميل يومياً من حقل إيراون في المدة القريبة القادمة.

وأوضح اطليبة وفق -الصفحة الرسمية للشركة- أن اختبارات البدء جاءت بعد الحصول على الموافقات الفنية واعتماد الميزانية من المؤسسة الوطنية للنفط.

وبينّ اطليبة أن عملية النقل للكمية المحددة ستتم عبر استخدام صهاريج خاصة ومعدة لهذا الغرض إلى موقع المعدات السطحية للمعالجة بحقل الشرارة، لافتا استمرارها إلى حين تجهيز محطة المعالجة بحقل إيراون وتركيب خط الانابيب الرابط بين إيراون والشرارة.