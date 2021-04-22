شركة سرت: الأزمة المالية تُنذر بتوقف العمليات

وجـه مسعـود سليمـان موسى رئيس مجلس الإدارة بشركة سرت لإنتاج وتصنيع الغاز، رسالة عاجلة إلى رئيـس مجلـس إدارة المؤسسـة الوطنيـة للنفـط أحاطـه خلالها بعـدم قدرة الشركة على الاستمرار في عمليات تشغيـل الوحدات الإنتاجية مما يضـطر الشركـة إلى تخفيـض الإنتاج وتوقفـه نهائياً في غضون 72 ساعـة.

وأرجـعَ موسى السبـب في اتخـاذ هذا القرار إلى الوضع المالي الحرج جداً الذي تمر به الشركة وعدم قدرة الشركة على الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية أمام المقاولين وتراكـم الديـون ونقـص قطع الغيـار والزيـوت والمـواد الكيميائية اللازمـة لعمليات التشغيـل، بحسب الرسالة.

ودعا رئيـس مجلـس الإدارة في ختام رسالته المؤسسـة الوطنيـة للنفـط إلى مخاطبـة الجهات المسؤولـة لتوفير الميزانيـات اللازمـة لاستمرار تشغيـل تلك الوحـدات.

وأشارت الشركـة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى أنها تعاني وبشكل كبير من شح الميزانية التشغيلية والرأسمالية التي لم يتم تسييلها منذ ما يزيد عن سبعــة أشهــر مما ترتــب عنه عجــز شديد في توفيــر قطع الغيار والمواد اللازمــة لاستمــرار الإنتــاج.

وفـي سياقٍ ذي صلة، أفاد إدريس أحمد إبراهيم مدير إدارة الإنتاج المكلف بأن كمية الزيوت الخاصة بالعمليات التشغيلية للتوربينات الغازية وضواغط الرفع الصناعي بالغاز بحقول الشركة قاربت على النفاد مما ينذر بتوقف مفاجئ إن لم يتم تدارك الأمر بتوفيرها عاجلا.

وأنشأت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز سنة 1981 ويقع مقرها الرئيسي بمرسى البريقة (800كم شرق مدينة طرابلس)، وهي إحدى الشركات النفطيـة الوطنية التابعـة للمؤسسـة الوطنية للنفط، وتقوم بكافة الأنشطة المتعلقة باستكشاف وإنتاج وتصنيع النفط والغاز وكذلك نقل الغاز إلى المستهلكين عبر الخط الساحلي، وتعمل الشركة من خلال ممارسة أنشطتها وعملياتها على تحقيق المستهدفات الواردة بالخطة المقررة للشركة والمعتمدة من قِبل الجمعية العمومية.