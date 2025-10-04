شركة سرت تبرز خبرتها العلمية بمؤتمر «جيولوجيا النفط» في تونس

عززت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز حضورها العلمي في مؤتمر البحر المتوسط وشمال أفريقيا لعلوم جيولوجيا النفط الذي انعقد في تونس بين 29 سبتمبر و1 أكتوبر، بتنظيم من الجمعية الأمريكية لجيولوجيا النفط (AAPG) والجمعية الأوروبية لعلماء الجيوفيزياء والمهندسين (EAGE) والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP).

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من الجامعات والمؤسسات النفطية والشركات العالمية، حيث استعرض المشاركون أحدث الأبحاث والتقنيات في مجالات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز، إضافة إلى مناقشة الآفاق المستقبلية للاستكشاف في حوضي البحر المتوسط وشمال أفريقيا.

وقدمت شركة سرت ضمن فعاليات المؤتمر ثلاث أوراق علمية وورقتين حائطيتين تناولت دراسات جيولوجية وتحليلية لحوضي غدامس ومرزق الرسوبيين، أعدها وقدمها كل من يوسف عمران حويل، وصالح احفاف يونس، ومحمد محمود افكيرين، وأحمد فرج بوريبود.

ولاقت هذه المشاركات إشادة واسعة من الحضور، تقديراً للمستوى العلمي والخبرة الفنية التي يتمتع بها فريق شركة سرت، بما يعزز مكانتها كأحد الركائز الأساسية في قطاع النفط الليبي وداعماً رئيسياً لتطوير تقنيات الاستكشاف والإنتاج.