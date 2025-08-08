«شركة سرت» تحقق أعلى إنتاج نفطي خلال 20 عاماً

عقدت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، اجتماعاً فنياً ومالياً موسعاً بقاعة الاجتماعات الرئيسية في البريقة، استعرضت خلاله نشاطها من 30 يونيو 2024 حتى 1 يوليو 2025، متضمنة المشاريع المنفذة والمقترح تنفيذها، إلى جانب الميزانيات العامة للعام الحالي والمتوقع للعام المقبل.

وقدمت الشركة عرضاً مفصلاً لمؤشرات الأداء في مجالات السلامة والصحة المهنية، وعمليات الإنتاج، والحفر التطويري، وبرامج صيانة الآبار، وإدارة المكامن النفطية، وتزويدات الغاز.

وأكد رئيس لجنة إدارة الشركة أن الشركة وصلت إلى معدل إنتاج يومي بلغ 110 آلاف برميل نفط خام، وهو أعلى إنتاج تسجله الشركة منذ أكثر من عشرين عاماً، نتيجة تنفيذ خطط تطوير مكامن عدة حقول منها متخندوش، كاميليا، الخير، والوادي.

وأشار إلى نجاح الشركة في حفر آبار أفقية بتقنيات حديثة، حيث تجاوز إنتاج أحدها 9 آلاف برميل يومياً، إضافة إلى إعادة تشغيل بئر “الصرة” المتوقف منذ عام 2013.

كما كشف عن بدء تدشين حقل “الرشاد” الغازي وربط خط الإنتاج منه إلى حقل “الاستقلال”، مما سيضيف نحو 50 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، و2,000 برميل يومياً من المكثفات، مؤكداً أن هذا الحقل يمثل ثالث حقل يُفتتح خلال الفترة ويُعد إنجازاً استراتيجياً يعزز استقرار الإمدادات ويحقق الاكتفاء الذاتي.

من جانبهم، أشاد المدراء العامون بالمؤسسة الوطنية للنفط بالإنجازات التي حققتها شركة سرت رغم الظروف الصعبة، مؤكدين أن هذا النجاح جاء نتيجة لتكاتف جهود لجنة الإدارة وكافة العاملين في المواقع النفطية.

حضر الاجتماع عدد من المدراء العامين بالمؤسسة، إضافة إلى ممثلين من الإدارات الفنية والمالية، فيما شارك من جانب الشركة رئيس وأعضاء لجنة الإدارة، ومدراء الإدارات والمراقبين والمنسقين.