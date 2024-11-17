شركة سرت تحقق إنجازين إضافيين لتعزيز زيادة الإنتاج

أتمّت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز مؤخراً حفر بئرين نفطيين باستخدام تقنية الحفر الأفقي (Real Time Reservoir Mapping) في حقلي زلطن والوادي.

وبحسب مؤسسة النفط، “جرى حفر البئر الأول (C355H-6) في حقل زلطن ضمن المرحلة الأولى من خطة زيادة الإنتاج الاستثنائية لعام 2024، بينما يأتي البئر الثاني (D27H-149) ضمن خطة تطوير مكمن “الميم” في حقل الوادي”.

وأظهرت “الفحوصات التقييمية التي أُجريت يوم الخميس الماضي أن بئر حقل زلطن قادر على التدفق بمعدل يتجاوز 1200 برميل من النفط يومياً، فيما يسجل بئر حقل الوادي معدلاً يقدر بحوالي 1100 برميل يومياً”.

يُشار إلى أن” هذا الإنجاز يُترجم ميدانياً التزام شركة سرت بتحقيق أهدافها الطموحة لزيادة إنتاج النفط الخام، والذي بلغ مؤخراً معدلات غير مسبوقة تجاوزت 100 ألف برميل يومياً. كما يعكس هذا الإنجاز انسجام الشركة مع خطة المؤسسة الوطنية للنفط التي تهدف إلى زيادة إنتاج ليبيا من النفط والغاز”.