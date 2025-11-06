التنسيق بين شركات النفط والكهرباء والمصانع بهدف تعزيز الجاهزية لفصل الشتاء

استضافت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، الاجتماع الحادي عشر لمزودي ومستهلكي الغاز الطبيعي والوقود السائل البديل، وذلك لمناقشة البرمجة الشهرية لإمدادات الغاز والوقود والاستعداد لفترة الذروة الشتوية.

وفي الكلمة الافتتاحية، رحب عبدالرحيم صالح، رئيس مجلس الإدارة المكلف، بالحضور مؤكدًا حرص الشركة على تلبية احتياجات المستهلكين، وزيادة كميات إنتاج الغاز الطبيعي من خلال مشاريع طموحة، مع التركيز على تزويد وحدات توليد الطاقة على طول الساحل الليبي.

وأضاف صالح استعداد الشركة لتقديم الدعم الكامل لإنجاح أعمال اللجنة، والتعاون مع الشركات المنتجة والمستهلكين على حد سواء.

من جانبه، رحب موسي اصميدة، مدير إدارة نقل وتزويدات الغاز، بالحضور، مشيرًا إلى جهود الإدارة لتذليل الصعاب وضمان تلبية الكميات المستهدفة عبر الجناحين الشرقي والغربي لمنظومة نقل الغاز. فيما أثنى السيد عبدالباسط أبوخريص، مقرر اللجنة، على جهود شركة سرت لضمان استقرار الإمدادات ومتابعة المستجدات باستمرار.

وتناول الاجتماع عدة نقاط رئيسية، منها:

استمرار تزويد الغاز عبر الجناح الشرقي للمنظومة، ما ساهم في توفير كميات إضافية من الوقود السائل البديل.

متابعة عملية تنشيط العامل المساعد لوحدات التحسين بمصفاة الزاوية، وبرمجة الكميات لشهر الذروة الشتوية.

مشروع تزويد مصنع أسمنت البرج بالغاز الطبيعي.

استعراض آخر المستجدات في أعمال الصيانة للمرحلة الثانية بمنصة بحر السلام والترتيب لها بوقت كافٍ.

التأكيد على ضرورة وقف التعديات على خطوط نقل الغاز والمنتجات النفطية، ودور حرس المنشآت النفطية في الحد من هذه الانتهاكات.

يُذكر أن اللجنة المعنية بهذا الاجتماع تشكلت بقرار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط عام 2012، وتهتم بتحديد احتياجات كبار مزودي ومستهلكي الغاز الطبيعي والوقود السائل. وتضم في عضويتها ممثلين من شركات سرت والواحة ومليتة والبريقة والخليج العربي والزواية، إلى جانب كبار المستهلكين مثل الشركة العامة للكهرباء، والشركة الليبية للحديد والصلب، ومصانع الأسمنت، والجهاز الوطني للتنمية، ومحطات تحلية المياه.

الاجتماع يعكس استمرار التنسيق بين جميع الأطراف لضمان استقرار الإمدادات النفطية والغازية في ليبيا، وتحسين جاهزية القطاع لفصل الشتاء.