شركة سرت تطلق مرحلة جديدة لزيادة «الإنتاج النفطي»

أكدت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز جاهزيتها للدخول في مرحلة جديدة من زيادة الإنتاج وتنفيذ مشاريع استراتيجية متطورة، وذلك خلال اجتماع موسع عُقد عبر الدائرة المغلقة يوم 9 يونيو 2026 بقاعة الاجتماعات الرئيسية في مرسى البريقة، خُصص لمناقشة خطة الشركة لرفع القدرة الإنتاجية خلال العام الجاري.

وشهد الاجتماع حضور عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ورئيس لجنة زيادة القدرة الإنتاجية بالمؤسسة الدكتور خليفة عبدالصادق، إلى جانب أعضاء اللجنة، فيما شارك عن شركة سرت رئيس مجلس الإدارة مصطفى هماد وعدد من أعضاء الإدارة العليا ومديري الإدارات الفنية والتشغيلية والمختصين.

وخلال الاجتماع، شدد عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الدكتور خليفة عبدالصادق على أهمية مواصلة العمل لزيادة معدلات الإنتاج من خلال توظيف أحدث التقنيات المتاحة في عمليات الحفر وتطوير الحقول، مع التركيز على تقنيات الحفر الأفقي وتعميق وإطالة المقاطع الأفقية داخل المكامن النفطية لتحقيق مستويات إنتاج أعلى والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة.

كما تناول الاجتماع إمكانية توسيع استخدام تقنية الأنبوب الملفوف (Coiled Tubing) في عمليات إعادة الدخول إلى الآبار، باعتبارها من الوسائل الفنية التي تسهم في تحسين الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية.

من جانبه، استعرض رئيس مجلس إدارة شركة سرت مصطفى هماد الوضع الإنتاجي الحالي والخطة التي أعدتها الشركة لزيادة القدرة الإنتاجية خلال عام 2026، موضحًا أن البرنامج يتضمن مجموعة من المشاريع الفنية والتشغيلية والاستراتيجية الهادفة إلى تطوير الحقول النفطية ومعالجة المختنقات التشغيلية وتحسين أداء الآبار ورفع كفاءة منظومات الإنتاج.

وأوضح أن من أبرز المشاريع الجاري تنفيذها محطة الكهرباء الجديدة في حقل زلطن، والتي استُكملت أعمالها ومن المنتظر تشغيلها خلال الفترة المقبلة بطاقة إنتاجية تبلغ 24 ميجاوات، في مشروع وصفته الشركة بأنه من أكبر المشاريع الداعمة للبنية التحتية التشغيلية في الحقول التابعة لها.

وبيّن أن المحطة ستوفر إمدادات كهربائية مستقرة تدعم التوسع في استخدام المضخات الكهربائية الغاطسة (ESP)، بما يتيح التحول التدريجي من الاعتماد على منظومات الرفع بالغاز إلى أنظمة إنتاج أكثر كفاءة واستقرارًا.

وأشار هماد إلى أن هذا التوجه يأتي استنادًا إلى النتائج التي حققتها الشركة منذ تنفيذ أول مشروع للمضخات الكهربائية الغاطسة عام 2020، والذي أسهم في تحسين أداء الآبار وتعزيز الاعتمادية التشغيلية وفتح آفاق جديدة لتطوير عمليات الإنتاج.

كما ناقش الاجتماع برامج الحفر الاستكشافي والتطويري المقررة خلال العام الجاري، والتي تستهدف زيادة القدرة الإنتاجية وتعزيز الاحتياطيات القابلة للاستغلال، إلى جانب التوسع في تطبيق تقنيات الحفر الأفقي الحديثة للوصول إلى مكامن ذات خصائص إنتاجية أفضل وتحقيق أعلى مردود فني واقتصادي.

وفي إطار التحول الرقمي، استعرضت شركة سرت تجربتها في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال عمليات حفر البئر A7 بحقل الخير، في خطوة تستهدف دعم القرارات الفنية وتحسين كفاءة عمليات الحفر وتقليل المخاطر التشغيلية وتحقيق نتائج أكثر كفاءة.

وأشاد رئيس لجنة زيادة القدرة الإنتاجية بالمؤسسة الوطنية للنفط بالخطة المقدمة من الشركة، معتبرًا أنها تعكس رؤية واضحة وبرامج تنفيذية عملية قادرة على تحويل الأهداف الإنتاجية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

كما أثنى أعضاء اللجنة على الخبرات الفنية والكفاءات الوطنية التي تمتلكها شركة سرت، مؤكدين ثقتهم في قدرة الشركة على تنفيذ مشاريعها وتحقيق مستهدفاتها الإنتاجية من خلال تبني أحدث التقنيات وتطوير الحلول التشغيلية الفعالة.

وأكد المشاركون أن شركة سرت تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى الشركات الوطنية الرائدة في تطوير الحقول النفطية وتطبيق التقنيات الحديثة، معتمدين على جهود المهندسين والفنيين والعاملين في مختلف مواقع الإنتاج، وخاصة الحقول الصحراوية، لضمان استمرارية العمليات وتحقيق الأهداف الوطنية رغم التحديات.