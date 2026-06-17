شركة سرت تعزز إنتاج النفط.. بئر جديدة «عالية الأداء»

نجحت شركة سرت لتصنيع النفط والغاز في استكمال حفر البئر التطويرية (A9-LP3D) ضمن حقل الخير، حيث بلغت البئر العمق الكلي المخطط البالغ 9050 قدمًا، واستهدفت عمليات الحفر طبقة الليدام التي جرى اختراقها عند عمق 8789 قدمًا وبسمك مكمني وصل إلى 174 قدمًا.

وأظهرت نتائج الاختبارات الأولية للبئر تدفقًا طبيعيًا للنفط دون الحاجة إلى وسائل رفع صناعي، مع تسجيل معدلات إنتاج تصاعدية خلال مراحل الاختبار مع زيادة حجم الخانق في كل مرحلة، وصولًا إلى فتحة 36/64 بوصة، حيث بلغ معدل الإنتاج 3209 برميل نفط يوميًا، إلى جانب إنتاج 1.948 مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب يوميًا، مع تسجيل نسبة مياه مصاحبة 0%، وكثافة نفط بلغت 40.2 API، ما يعكس جودة عالية للإنتاج واستقرار التدفق.

وجاء تنفيذ عمليات الحفر في إطار خطط شركة سرت لتعزيز الطاقة الإنتاجية لحقولها النفطية، إذ شرعت الشركة في حفر البئر بتاريخ 14 أبريل من العام الجاري باستخدام الحفارة فياض برقن رقم 8، ضمن استراتيجية تهدف إلى تطوير المكامن النفطية وزيادة الاحتياطيات القابلة للإنتاج، بما ينسجم مع توجهات المؤسسة الوطنية للنفط لرفع معدلات الإنتاج وتعويض الاستهلاك من الاحتياطي النفطي في البلاد.

وتعكس نتائج البئر مؤشرات إيجابية على أداء المكمن في حقل الخير، مع تدفق مستقر وجودة نفط مرتفعة وخلو كامل من المياه المصاحبة خلال فترة الاختبار، ما يدعم خطط رفع الطاقة الإنتاجية للحقل وتعزيز مساهمته في الإنتاج العام.

كما أشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بما حققته كوادر شركة سرت من إنجازات متتالية، مثمنًا دورهم في دعم استراتيجية المؤسسة الرامية إلى زيادة الإنتاج وتحقيق تنمية اقتصادية أوسع في قطاع النفط.