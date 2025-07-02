شركة سرت تعلن خطة تطويرية شاملة وحفر 19 بئراً جديدة في 2025

في إطار جهود المؤسسة الوطنية للنفط لرفع معدلات الإنتاج، اجتماع مهم بمقر شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بمرسى البريقة، بحضور السيد خليفة عبد الصادق، عضو مجلس الإدارة للحفر والإنتاج والاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط، الذي شارك عبر الدائرة المغلقة من مكتبه في طرابلس.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة خطة شركة سرت للعام 2025 ومقترحات معالجة المختنقات التشغيلية لضمان استقرار الإنتاج في مختلف الحقول.

وأشاد عبد الصادق بالإنجازات التي حققتها الشركة ضمن خطة زيادة الإنتاج لعامي 2024 و2025، والتي ساهمت في رفع مستويات الإنتاج إلى أرقام غير مسبوقة.

كما تناولت المناقشات المرحلة الثانية من مشروع تطوير حقل متخندوش، المستهدفة تحقيق إنتاج يومي يصل إلى 15,000 برميل، من خلال التوسع في الحفر بتركيب “J” عبر حفر البئر الجديدة J6H، وإعادة الدخول للبئرين J1 وJ3، بالإضافة إلى ربط آبار التركيب E وحفر البئر E4H.

وشملت المناقشات أيضاً تفاصيل الميزانية الرأسمالية التطويرية للعام 2025، والتي تتضمن حفر 19 بئراً جديداً، وصيانة 87 بئراً باستخدام تقنيات التكسير الهيدروليكي، وتحويل بعض الآبار من نظام الرفع بالغاز إلى المضخات الغاطسة، إلى جانب استكمال مشروع تطوير محطة كهرباء حقل زلطن.

وحضر الاجتماع مصطفى هماد رئيس مجلس إدارة شركة سرت، وأعضاء مجلس الإدارة: عبدالرحيم صالح للعمليات، وأحمد باللو للمالية والموارد البشرية، بالإضافة إلى مدير إدارة الحفر والهندسة النفطية عبدالناصر المهشهش، ومدير إدارة التخطيط فوزي جبريل، ومدير إدارة نقل وتزويدات الغاز موسى اصميدة، وعدد من المراقبين المختصين.