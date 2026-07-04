شركة سرت تعيد بئر «متخندوش» إلى الإنتاج بمعدل 1630 برميل يومياً

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، نقلًا عن شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، إعادة إدخال البئر (J-03) في حقل متخندوش إلى الإنتاج، عقب استكمال أعمال إنزال وتشغيل منظومة الرفع الصناعي بالمضخات الكهربائية الغاطسة (ESP)، وذلك ضمن جهود الشركة للمحافظة على معدلات الإنتاج وتعزيز الطاقة الإنتاجية لحقولها النفطية.

وأوضحت المؤسسة أن نتائج الاختبارات التشغيلية الأولية، التي أُجريت بعد تشغيل البئر، أظهرت وصول معدل الإنتاج إلى نحو 1630 برميل نفط يومياً، في مؤشرٍ على كفاءة الأعمال الفنية المنفذة واستقرار أداء البئر، إلى جانب تحقيق المستهدفات التشغيلية المقررة.

وبحسب المؤسسة الوطنية للنفط، يندرج تشغيل البئر ضمن خطةٍ تستهدف المحافظة على استقرار معدلات إنتاج النفط والعمل على زيادتها، عبر تنفيذ برامج تطوير وإعادة تأهيل الآبار، إلى جانب رفع كفاءة العمليات التشغيلية، بما يدعم استدامة الإنتاج ويعزز القدرة الإنتاجية لقطاع النفط في ليبيا.

تواصل المؤسسة الوطنية للنفط تنفيذ خططٍ تستهدف تعزيز إنتاج النفط من خلال إعادة تأهيل الآبار القائمة وتطوير البنية التشغيلية في الحقول النفطية، مع التركيز على رفع كفاءة التشغيل واستدامة الإنتاج، بما يدعم أداء القطاع النفطي ويعزز مساهمته في الاقتصاد الليبي.