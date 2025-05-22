شركة سرت تُحقق إنجازاً نوعياً في حقل زلطن يُعزّز إنتاج النفط الخام

سجّلت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز إنجازاً فنياً بارزاً بعد استكمال حفر البئر الأفقي C356H-6 في حقل زلطن، أحد أقدم الحقول النفطية في ليبيا.

وأظهرت نتائج فحص الجريان للبئر أداءً إنتاجياً متميزاً، حيث بلغ معدل التدفق الطبيعي نحو 5000 برميل يومياً من النفط الخام الخالي من الماء، دون الحاجة لأي وسائل رفع صناعي. ويُعد هذا الرقم الأعلى منذ أكثر من خمسين عاماً في هذا الحقل.

وتولى قسم هندسة المكامن بإدارة الحفر والهندسة النفطية بالشركة مسؤولية اختيار موقع البئر، ووضع خطة الحفر بالتنسيق مع الأقسام المعنية داخل وخارج الشركة، حيث تم تحقيق أطول مقطع أفقي يُحفر حتى الآن في مكمن زلطن بطول تجاوز 1500 قدم، باستخدام تقنيات الحفر الموجه الحديثة.

ويأتي هذا النجاح في إطار تنفيذ الخطة الاستثنائية التي أطلقتها الشركة، واستجابة لتوجيهات المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج. وبدورهم، ثمّن رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة جهود فرق العمل، مؤكدين على أهمية الاستمرار في الأداء الاستثنائي دعماً لقطاع النفط وخدمة للوطن.

شركة سرت تُسجّل إنجازاً نوعياً يعزز إنتاج النفط الخام تمكنت الفرق الفنية بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز من… تم النشر بواسطة ‏المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation‏ في الخميس، ٢٢ مايو ٢٠٢٥