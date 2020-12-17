شركة «سرت» تُعلن تجاوز إنتاجاها 100 ألف برميل نفط يومياً

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، اليوم الخميس، وصولها إلى معدل إنتاج يزيد على 100 ألف برميل نفط يوميا، متوقعة زيادة الإنتاج مع استمرار دخول وربط آبار إضافية أخرى على الإنتاج بعد تركيب المضخات الغاطسة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة مسعود سليمان موسى في بيان له بالمناسبة: “إن هذا المعدل من الإنتاج لم تصله الشركة منذ سنوات”.

ونوه بدعم المؤسسة الوطنية للنفط وتوفيرها الموارد المالية اللازمة لتمويل الميزانية الاستثنائية والاعتماد المبكر للمشاريع المرتبطة بزيادة الإنتاج.

وكانت شركة سرت أعلنت قبل 5 أيام إعادة تشغيل معمل الغاز بحقل الراقوبة النفطي من جديد، والذي كان متوقفا منذ عشرة أشهر.

وأعلنت الشركة في نهاية الأسبوع، ربط البئر “47 اف اف”، بحقل الاستقلال “التحدي سابقا” على الإنتاج، ما يضيف نحو 6 ملايين قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

واقتضى ذلك إشادة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، بالـ”جهود الاستثنائية” للعاملين بشركة سرت في سبيل زيادة معدلات الإنتاج بعد ارتفاع إنتاجها من النفط الخام من 50 ألفا إلى 87 ألف برميل يوميا.

يُشار إلى أن شركة سرت للنفط هي شركة النفط والغاز، هي شركة تابعة إلى المؤسسة الوطنية للنفط وتوجد في مرسى البريقة.

وأُنشئت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز سنة 1981 ويقع مقرها الرئيسي بمرسى البريقة (800كم شرق مدينة طرابلس)، وهي إحدى الشركات النفطيـة الوطنية التابعـة للمؤسسـة الوطنية للنفط، وتقوم بكافة الأنشطة المتعلقة باستكشاف وإنتاج وتصنيع النفط والغاز وكذلك نقل الغاز إلى المستهلكين عبر الخط الساحلي.

وكانت الشركة تُعرف فيما مضى باسم شركة “أسو ستاندرد ليبيـا” وهي أسبق الشركات التي عثرت على النفط في ليبيا بكميات تجارية بحقل “زلطن” سنة 1959 مما شجع في ذلك الوقت الشركات النفطية الأخرى للإقبال على الاستثمار في عمليات التنقيب عن النفط بالصحراء الليبية.

وفي عام 1969 انسحبت شركة أكسون (الشركة الأم لإسوستاندرد) من ليبيا، و في سنة 1981 تكونت شركة سرت للنفط كشركة وطنية تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط ومملوكة بالكامل للدولة.