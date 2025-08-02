نحو بيئة أنظف.. سرت تستكمل نظاماً حديثاً لرصد «جودة الهواء»

في خطوة تعكس التزامها بالمعايير البيئية والصحية العالمية، أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز عن استكمال تنفيذ مشروع متقدم لمراقبة جودة الهواء في مواقعها التشغيلية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المؤسسة الوطنية للنفط وتعليمات رئيس مجلس إدارة الشركة، السيد مصطفى همّاد.

ويهدف المشروع إلى توفير بيئة عمل آمنة وخالية من الملوثات الهوائية للعاملين والمقيمين داخل مواقع الشركة والمناطق المحيطة بها، حيث تم تركيب محطتين لمراقبة ملوثات الهواء الجوي بشكل مستمر في كل من حقل زلطن وحقل الراقوبة.

وستعمل المحطات الجديدة على قياس تركيزات الملوثات الجوية على مدار 24 ساعة يوميًا ولمدة ستة أشهر متواصلة، ما يوفر بيانات دقيقة لحظية تسهم في اتخاذ الإجراءات الوقائية والتصحيحية لضمان سلامة المستخدمين وتعزيز بيئة تشغيلية آمنة.

كما تتميّز هذه المحطات بقابلية النقل وإعادة الضبط، إلى جانب الربط المباشر بشبكة الإنترنت من خلال الشركة المصنّعة “أوريون”، ما يتيح نقل البيانات بشكل مباشر إلى الحواسيب المركزية المخصصة للتحليل والمراقبة البيئية.

كما تحتوي كل محطة على ثمانية حساسات عالية الدقة، تقيس ملوثات رئيسية منها:

ثاني أكسيد النيتروجين (NO₂)

غاز الأوزون (O₃)

كبريتيد الهيدروجين (H₂S) بالإضافة إلى عدد من الغازات والمركّبات التي تُعد من أخطر الملوثات على صحة الإنسان والبيئة.

وفي إطار التوسّع في المشروع، من المقرر خلال اليومين المقبلين تركيب محطتين إضافيتين في منطقة البريقة، الأولى بالقرب من السكنية الأولى، والثانية بجوار السكنية الثانية، ضمن خطة شاملة لتغطية كافة المناطق الحيوية التابعة للشركة.

أعربت إدارة السلامة وحماية البيئة عن شكرها وتقديرها لكل الإدارات والفرق الفنية التي ساهمت في إنجاح هذا المشروع، وعلى رأسها:

إدارة الإنتاج (مراقبتي زلطن والراقوبة)

إدارة صيانة الحقول

مراقبة ورش التصنيع والصيانة بالبريقة

منتسبو إدارة السلامة وحماية البيئة في الحقول

من جهته، عبّر السيد مصطفى همّاد، رئيس مجلس إدارة شركة سرت، عن فخره بهذا الإنجاز البيئي، قائلاً: “نحن سعداء بخبر تركيب محطات قياس التلوث في زلطن والراقوبة. هذه خطوة مهمة نحو خلق بيئة عمل خالية من الغازات والتلوث الضار، ومثال يُحتذى به في المسؤولية المهنية والالتزام البيئي.”

“تحية تقدير لكل من ساهم في هذا العمل المتميز، ونتطلّع إلى مزيد من الإنجازات التي تصبّ في مصلحة الإنسان والبيئة.”