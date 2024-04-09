شركة سرت للنفط تنجز حفر بئر جديد في حقل اللهيب

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، نجاح شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، في عملية حفر بئر استكشافية ضمن تركيب جيولوجي جديد بمنطقة العقد “م.ن.6” جنوب شرق حقل اللهيب.

وبحسب موقع المؤسسة على فيسبوك، أجرت الشركة اختبارات على البئر السبت الماضي، بعد وصول الحفر إلى العمق النهائي والذي بلغ 8666 قدما “ما يعادل 2641 مترا”، وأظهرت نتائج اختبار الإنتاجية وصول إنتاج البئر لـ16.8 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز و626 برميلا يوميا من النفط، بكثافة نوعية بلغت 49 «API».

وقالت المؤسسة إن هذا الإنجاز يأتي في إطار تحقيق المستهدفات الطموحة لرفع معدلات إنتاج النفط والغاز بمختلف المواقع النفطية.

وقدم مجلس إدارة المؤسسة الشكر والتقدير إلى العاملين بشركة سرت، مثمنين جهودهم لتحقيق هذا الإنجاز الذي سيسهم في تزويد الشبكة الساحلية بحاجتها من الغاز الطبيعي.