شركة «سوني» تكشف عن طائرة «درون» بمواصفات مميزة

كشفت شركة “سوني” اليابانية، عن طائرة مُسيَّرة صغيرة، تحمل اسم Airpeak S1، صممتها لتكون من بين الأفضل من فئتها.

وتم تصميم الطائرة لكي تُسخدم مع الكاميرات الاحترافية عالية الدقة.

وجُهِزت Airpeak S1 ببطاريات تكفيها للتحليق لمدة 22 دقيقة متواصلة دون حمولة والطيران لمدة 12 دقيقة في حال كانت تحمل كاميرا تصوير كبيرة، بحسب ما أفاد موقع “ذا فيرج“ الأمريكي للصحافة التكنولوجية.

وتتميز الطائرة بهيكل مصنوع من المعدن المتين والخفيف الوزن وألياف الكربون، مثبتة عليه ذراع حاملة خاصة لنصب كاميرات التصوير الاحترافي مثل كاميرات سوني A7S III وFX3 وAlpha 1.

ويمكن للطائرة الجديدة التحليق بمسارات منتظمة ومستقرة دون أن تتأثر بالرياح العاتية التي تصل سرعتها إلى 72 كلم، كما يمكنها التسارع من 0 إلى 50 كلم/سا في غضون 3.5 ثانية فقط.

كما تم تصميم ذراع حمل الكاميرات في هذه الطائرة على غرار أذرع حمل الكاميرات اليديوية الحديثة، أي أنها توفر حركة حرة للكاميرا بعدة اتجاهات، وبنفس الوقت تمنع اهتزاز عدسة الكاميرا أثناء الحركة، ما يساعد على توثيق صور وفيديوهات عالية الدقة.