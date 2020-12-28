شركة شاومي تُطلق هاتفها الجديد Mi 11 بدون شاحن «لأسباب بيئية»

لي جون، الرئيس التنفيذي لشركة Xiaomi المصنعة للهواتف الصينية، أكد أن هاتف Mi 11 القادم لن يأتي مع شاحن، لأسباب تتعلق بمخاوف بيئية.

وانضمت Xiaomi إلى صانعي الهواتف الآخرين الذين سخروا من آبل قبل بضعة أشهر قصيرة لعدم تضمين أجهزة الشحن مع آيفون 12.

وأدلى جون بهذه التصريحات على موقع التواصل الاجتماعي الصيني Weibo ، قائلا إن الناس لديهم العديد من أجهزة الشحن ما يخلق عبئا بيئيا، وبالتالي فإن الشركة ألغت شاحن Mi 11.

وقوبل قرار آبل بعدم تضمين أجهزة الشحن مع آيفون 12 ببعض السخرية، وقام المنافسون، مثل سامسونغ، بتذكير العملاء في إعلان بأن وحدات الشحن “مضمنة في جهاز غالاكسي”. وتم حذف هذا الإعلان على ما يبدو، مع استمرار الشائعات التي تفيد بأن سامسونغ لن تتضمن شاحنا بهواتف غالاكسي إس 21 القادمة.وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

وبعد وقت قصير من إطلاق آيفون 12، في أكتوبر دون شاحن ودون مكونات ثانوية أخرى في الصندوق، سخرت Xiaomi، في ذلك الوقت من هذا الإجراء في تغريدة قالت فيها: “لا تقلقوا، لم نترك أي شيء خارج الصندوق مع جهاز Mi 10T Pro”، مضيفة مقطع فيديو قصيرا يعرض صندوق Mi 10T مع شاحن بداخله.

Don't worry, we didn't leave anything out of the box with the #Mi10TPro. pic.twitter.com/ToqIjfVEQX — Xiaomi (@Xiaomi) October 14, 2020

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Got my popcorn ready for when Samsung does it with their flagships — Tim Howard (@SRVisGod24) October 15, 2020