شركة شفروليه تُطلق طرازاً جديداً من مركبات «سيلفيرادو»

جيث جاءت السيارة مختلفة كلياً عن مركبات “Silverado” الحالية، فتصميم المصابيح الفريد، والخط المعدني الذي يحمل اسم شيفروليه ويتوسط الواجهة الأمامية، ومصابيح الضباب المتداخلة بممتصات الصدمات تجعل منها غاية في الأناقة.

هذا ومن المنتظر أن يصبح هيكل “Silverado” أكبر، وأن يزداد طول مقصورتها بمقدار 8 سم، وعرضها بمقدار 5 سم أيضا، وأن تزود بواجهة قيادة تحوي شاشتين تعملان باللمس، واحدة في منتصفها، وأخرى أمام السائق، بالإضافة إلى أحدث أنظمة المولتيميديا.

كما ستأتي النسخة الأساسية من هذه المركبة بمحرك بثماني أسطوانات، وسعة 6.6 لتر، بعزم 600 حصان تقريبا، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 10 مراحل.