شركة شهيرة تكشف عن «حاسب لوحي» متطور مدعوم بـ«الذكاء الاصطناعي»

كشفت شركة “لينوفو Lenovo”، عن “حاسب Yoga Tab Plus الذي حصل على أفضل المواصفات ودعم بتقنيات “الذكاء الاصطناعي”.

وبحسب الشركة، “أكثر ما يميز هذا الحاسب هو ميزات الذكاء الاصطناعي التي حصل عليها، والتي تساعد المستخدم على تعديل الصور وإنشاء النصوص، وتسهل عمليات البحث عن البيانات على الإنترنت، كما زود الجهاز بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة، ولوحة مفاتيح خارجية تمكن من استعماله كحاسب محمول متكامل، وشاشته جاءت IPS LCD، مقاسها 12.7 بوصة، دقة عرضها (2944/1840) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 900 شمعة/الإنش”.

ووفق الشركة، “يعمل الجهاز بنظام Android 14 قابل للتحديث، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 750، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت، وكاميرته الأساسية جاءت ثانية العدسة بدقة (13+2) ميغابيكسل، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 13 ميغابيكسل”.

وبحسب الشركة، “زوّد الحاسب بستة مكبرات صوت عالية الأداء، ومنفذ USB Type-C 3.1، وتقنيات Bluetooth 5.4، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 10200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط”.