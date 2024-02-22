شركة صينية تتمكن من اختراق عشرات الحكومات والمنظمات

تمكنت شركة صينية لأمن التكنولوجيا، من اختراق حكومات أجنبية وقرصنة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي وأجهزة كمبيوتر شخصية، وفق ما كشف تسريب ضخم للبيانات حلله خبراء، هذا الأسبوع.

واستطاعت شركة “آي-سون” الخاصة، اختراق أنظمة عشرات الحكومات والمنظمات في هونغ كونغ وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفق محللين في شركتي “سنتينال لابز” و”مالوير بايتس” للأمن السيبراني.

وقال محللون من “مالوير بايتس”، إن “آي-سون” تمكنت من اختراق مكاتب حكومية في الهند وتايلاند وفيتنام وكوريا الجنوبية وغيرها.

ونشر شخص مجهول الهوية هذه البيانات المسربة على موقع “غيتهاب” لتبادل البيانات.

ويقع مقر موقع “آي-سون” متاحا صباح في شنغهاي ولديه فروع ومكاتب في بكين وسيتشوان وجيانغسو وتشجيانغ، ويحتوي الموقع على ملفات تظهر سجلات محادثات وعروضا تقديمية ولوائح أهداف.

ومن الخدمات التي يقدمها الموقع أيضا، اختراق حسابات أفراد على منصة “إكس” ومراقبة نشاطهم والاطلاع على رسائلهم الخاصة وإرسال منشورات.

وتضمنت الخدمات الأخرى طرقا لاختراق هواتف آيفون وأنظمة تشغيل هواتف ذكية أخرى، وأجهزة متخصصة مثل بنوك طاقة بإمكانها استخراج بيانات من جهاز وإرسالها إلى المقرصنين.