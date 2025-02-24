شركة صينية تعرض على موظفيها طلباً غريباً.. «تزوجوا أو سيتم فصلكم»!

في خطوة تهدف لتشجيع الزواج في الصين، طالبت إحدى الشركات المعروفة موظفيها العزاب أو المطلقين، بالزواج بحلول نهاية سبتمبر 2025 أو مواجهة الفصل، بحسب ما نقلت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست.

وأشارت الصحيفة في مقالها إلى شركة” Shuntian Chemical Group، وضعت شرط الزواج وينطبق على جميع موظفي مجموعة شونتيان الكيميائية الذين تتراوح أعمارهم بين 28 و58 عاما.

وبحسب قرار إدارة الشركة، سيتوجب على الموظفين العازبين الذين لن يتزوجوا بحلول نهاية مارس، كتابة رسالة مفتوحة ينتقدون فيها أنفسهم، إذا لم يتزوجوا بحلول نهاية شهر يونيو، فستقوم الشركة بإجراء تقييم لعملهم. وإذا ظلوا عازبين حتى نهاية سبتمبر، فسيتم فصلهم حتما من العمل.

وتعتبر مجموعة شونتيان الكيميائية، واحدة من أكبر الشركات في مدينة لينيي (مقاطعة شاندونغ الشرقية)، حيث يقع مقرها الرئيسي. ويعمل في الشركة أكثر من 1.2 ألف شخص.

وذكرت الصحيفة أن مكتب الموارد البشرية والرفاهية المحلي قال “إنه طلب من الشركة إلغاء هذه السياسة”. وتعتقد السلطات المحلية أن مطالب الشركة تنتهك قوانين العمل الصينية. ولكن إدارة الشركة، تؤكد أنها تتحرك لمصلحة الدولة.

ويشار إلى أن ​​عدد الزيجات في الصين تراجع إلى مستوى منخفض جديد قدره 6.1 مليون في عام 2024، بانخفاض 20.5% بعد أن كان 7.68 مليون في العام السابق.

وقد دفع الافتقار إلى الاهتمام بالزواج بين الجيل الجديد من الصينيين بعض الحكومات الإقليمية إلى تقديم مكافآت نقدية للشباب الذين يتزوجون لأول مرة.