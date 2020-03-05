شركة طيران بريطانية تُعلن إفلاسها بسبب «كورونا »

قالت تقارير اقتصادية أن شركة (فلايبي) البريطانية للطيران ستنهار خلال ساعات وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء.



وفق ما صرح به مصدر بالشركة لوكالة برس أسوسيشن المحلية أن الشركة تعثرت منذ أشهر لكن انخفاض عدد العملاء بسبب المخاوف من فيروس كورونا “زاد من صعوبة الموقف”، وفق ما صرح به مصدر بالشركة لوكالة (برس أسوسيشن) المحلية.

وأضافت الوكالة أن محادثات أزمة انعقدت الأربعاء دون التوصل لحل، وأنه من المحتمل أن تشهر الشركة إفلاسها خلال ساعات اليوم الخميس.

وكانت (فلايبي) هي شركة خطوط جوية إقليمية بريطانية منخفض التكلفة، يقع مقرها في إكستر، إنها تعمل على أكثر من 180 طريق لـ65 مطار أوروبي وهي أكبر خطوط جوية إقليمية في أوروبا.



لقد اطلقت في عام 1979 تحت اسم الخطوط الجوية الأوروبية (جيرسي)، ثم تم تغيير اسم الخطوط الجوية في وقت لاحق إلى البريطانية الأوروبية، ثم فلاي بي.

ومع انتشار فيروس كورونا حول العالم، بدأت تظهر الآثار الاقتصادية على العديد من شركات الطيران في ظل ضعف الطلب وإلغاء رحلات.

وفي ذات السياق، انهارت شركة “فلاي بي” البريطانية، مع معاناتها في توفير السيولة بسبب أزمة كورونا. فقد تم إلغاء جميع رحلاتها، ما يؤثر على عشرات آلاف الركاب، كما توقف موقعها الالكتروني عن العمل.

وكانت الشركة قد أشارت في وقت سابق إلى أنها بحاجة لنحو 100 مليون جنيه إسترليني كقرض من الحكومة في الأيام القادمة، وإلا فإنها ستتوقف عن العمل بنهاية الشهر، لتكون شركة الطيران البريطانية الرابعة التي تعلن إفلاسها خلال عدة سنوات.

وبدأت بوادر انهيار الشركة بالظهور الأربعاء، مع توقف العديد من طائراتها في المطارات البريطانية، دون تزويدها بالوقود، فيما بدأ مهندسو الشركة بمغادرة أماكن عملهم. ويهدد انهيار الشركة بفقدان نحو 2300 شخص وظائفهم.

الرحلات الداخلية

وتغطي “فلاي بي” قسما كبيرا من الرحلات الداخلية في بريطانيا، إضافة إلى رحلات داخل أوروبا، حيث تسير رحلات إلى 170 وجهة.

وأثرت أزمة فيروس كورونا على مختلف شركات الطيران في العالم، مع لجوء الشركات لإلغاء رحلات؛ بسبب تراجع الطلب، أو بسبب قيود السفر المرتبطة بمناطق انتشار الفيروس. كما لجأت شركات كبرى حول العالم للطلب من موظفيها الحصول على إجازات إجبارية.

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