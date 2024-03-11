شركة «غوغل» تطلق ميزة جديدة للمستخدمين

أعلنت شركة “غوغل”، عن إضافة ميزة جديدة إلى تطبيق إدارة الملفات “فايلز” الخاص بها في نظام أندرويد.

وبحسب ما نقلت مواقع مختصة بالشأن التقني، عن الشركة، فإن الميزة الجديدة من تسمح للمستخدمين بتصوير المستندات أو مسحها ضوئيا من خلال التطبيق مباشرة، وتحويلها إلى صورة رقمية.

ووفق المعلومات، يظهر التحديث الجديد للتطبيق، خيار “مسح المستندات” أسفل الصفحة الرئيسية، وعند الضغط عليه تفتح الكاميرا من أجل توجيهها إلى المستندات أو الأوراق التي يرغب في تصويرها، كما يمكن أيضا إضافة صورة يدويا من الصور المخزنة في الجهاز، وعند التقاط الصورة يتيح التطبيق خيارات التعديل المختلفة مثل القص والتدوير وإضافة فلتر، ويتم حفظ المستندات الممسوحة ضوئيا بتنسيق “بي دي إف” في مجلد المستندات يسمى “سكاند”.

يذكر أن شركة “غوغل”، كانت أضافت تلك الميزة في تطبيق التخزين السحابي “درايف”.

وحول المسح الضوئي للمستند، فهي كالتالي:

افتح تطبيق الملفات.

اضغط على زر المسح الضوئي، وإذا طُلب منك إذن الكاميرا فامنح الملفات حق الوصول إلى كاميرا جهازك.

إذا كنت تريد مسح المستندات تلقائيا فاختر “مسح تلقائي”، وبعد ذلك قم بتوجيه كاميرا هاتفك إلى المستند الذي تريد مسحه ضوئيا، وسيقوم تطبيق فايلز بمسحه ضوئيا وتلقائيا. اضغط على “تم” لحفظ المسح.

إذا لم يظهر مسح الالتقاط التلقائي بالطريقة التي تريدها فاختر الوضع اليدوي، ثم قم بتوجيه الكاميرا إلى المستند واضغط على زر الالتقاط لإجراء المسح. انقر فوق “موافق” للحفظ.

بعد ذلك، يمكنك العثور على المستندات الممسوحة ضوئياً في مجلد خاص داخل تطبيق الملفات.