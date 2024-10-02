شركة «غوغل» تفاجئ صانعي المحتوى المصريين.. فما القصة؟

إخطار مفاجئ أثار جدلا وغضبا بين طبقة صانعي المحتوى “المؤثرين” في مصر، حيث وصلت رسالة من شركة “غوغل”، تخبرهم “أنه ابتداء من 1 مايو 2025، ستبدأ بإرسال الدفعات للمقيمين في مصر بالعملة المحلية، أي بالجنيه، بدلا من الدولار الأمريكي”.

وأكدت الشركة، في رسالتها، أنها “لن تدفع العائدات بالدولار الأمريكي بعد الآن، في إطار خطتها لدفع العائدات بالعملات المحلية حول العالم”، موضحة أن “قرارها يشمل منشئي المحتوى من مستخدمي “AdSense” و “AdSense لمنصة YouTube” و”AdMob” و”مدير الإعلانات” في مصر، حيث سيحصلون على أرباحهم بالجنيه المصري”.

هذا وأثار القرار استياء صانعي المحتوى، لكون نتائجه ستكون وخيمة عليهم، وسيؤدي إلى تناقص أرباحهم بشكل كبير.