شركة «فولباك» البريطانية تبتكر سترة أقوى من الفولاذ بـ15 مرة

شركة “فولباك” البريطانية لصناعة الملابس، كشفت عن سترة معدنية كاملة مع غطاء رأس، قالت إنها أقوى من الفولاذ بـ15 مرة.

ونقلت صحيفة “ذا غاردين” البريطانية عن مؤسسي شركة “فولباك” الشقيقان ستيف ونيك تيدبال، قولهما إن “السترة تتكون من حوالي 65% من المعدن، كما أنها تحتوي على أكثر من 11 كم من خيوط النحاس المنسوجة في كل طبقة”.

وكشف الشقيقان في حديثهما مع “ذا غاردين” أن “السترة أقوى 15 مرة من الفولاذ، ومن المستحيل أن تتمزق، كما ويمكن استخدامها لمدة 100 عام على الأقل، إذ إنها تحمي من الحرائق أو حتى من رحلة داخل بركان”.

وبشأن توفير السترة المعدنية وقاية فعلية ضد العدوى الفيروسية، مثل “كورونا” على سبيل المثال، قال ستيف، “ليس لدينا إمكانية الوصول إلى عينات من كوفيد-19 أو أحد المختبرات، لذلك لم نقم باختبار ما يحدث للمرض عندما وقوعه عليها”.

وتهدف الشركة البريطانية، إلى تصميم ملابس مستقبلية، للسفر عبر الفضاء والنوم العميق والوقاية من الإصابة بعدوى الفيروسات.

وكانت الشركة قد كشفت قبل عامين، عن بنطال جديد يمكن أن يدوم مدة 100 عام على الأقل، مصنوع من مادة مبتكرة من 3 طبقات مصممة لتتحمل عوامل التلف، ومضادة للحريق، كما تتميز بمقدرتها على منع تسرب الماء، للطبقات الداخلية، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.

وقالت الشركة آنذاك إن هذا النوع مناسب لرجال الإطفاء والجنود العسكريين، ويبلغ ثمن البنطال الواحد 645 دولارا.