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شركة فيسبوك تُغير اسم تطبيقي واتس آب وإنستغرام

عين ليبيا | آخر تحديث: 3 أغسطس 2019 - 16:49
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فيسبوك استحوذت على تطبيق مشاركة الصور ومقاطع الفيديو الشهير إنستغرام في عام 2012. [غيتي]

كشفت شركة فيسبوك المالكة لواتس آب وإنستغرام، أنها ستغير اسمي التطبيقين بإضافة عبارة From Facebook إليهما بهدف توحيد تطبيقات الشركة.

حيث أكدت مواقع مهتمة بشؤون التكنولوجيا أن الاسمين الجديدين سيظهران في العنوان الخاص بالتطبيقين في متجر تطبيقات “آبل” و”غوغل بلاي”.

كما سيتحول اسما التطبيقين إلى “WhatsApp from Facebook”، و” Instagram from Facebook” تدريجياً، حيث بدأ هذا التغيير في الظهور على الواجهة الرئيسية لواتس آب وإنستغرام لدى بعض المستخدمين.

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يذكر أن فيسبوك استحوذت على تطبيق مشاركة الصور ومقاطع الفيديو الشهير إنستغرام في عام 2012، قبل أن تصير مالكة لأكثر تطبيقات المراسلة انتشارا حول العالم واتس آب في عام 2014.

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