شركة كورية تواصل العمل في مشروع محطة غرب طرابلس البخارية

استانفت شركة “هونداي” الكورية، أعمال مشروع محطة غرب طرابلس البخارية، بدءا من يوم أمس، وسيتم إنجازه وفق الجدول الزمني المتعاقد عليه.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي، أن المشروع يساهم في استقرار الشبكة الكهربائية، علما أنه مكون من 4 وحدات بإجمالي قدرة إنتاجية تبلغ 1400 ميغاوات ستدخل على الشبكة فور جهوزيتها.

وأكد المشاي، الحرص على رفع مكونات الشبكة العامة الكهربائية، بزيادة وحدات توليد جديدة ضمن حزمة من المشاريع الاستراتيجية، التي تهدف الوصول إلى احتياطي يفوق الطلب للحفاظ على التغذية الكهربائية للمواطنين.

وخلال حفل إعلان استئناف العمل بالمشروع، أكد مستشار السفارة الكورية على عمق العلاقة بين شركات بلاده ونظيرتها الليبية، معربا عن امتنانه لامتداد هذه العلاقة لعقود من الزمن.