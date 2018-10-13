شركة كيا تدخل عالم صناعة السيارات الكهربائية

كشفت مواقع متخصصة بشؤن السيارات أن شركة كيا تتحضر لإطلاق نسخة كهربائية من سيارات KX3 الكروس أوفر المميزة.

حيث أن قرار الشركة في إطلاق هذه النسخة يعود لرغبتها في دخول المنافسة القوية في عالم السيارات الكهربائية، والتي باتت تحتل مكانة جيدة بالنسبة لمبيعات السيارات في العالم.

هذا ومن المفترض أن تأتي هذه المركبة بهيكل عصري، كما ستأتي السيارة بمحرك كهربائي بعزم 110 أحصنة، قادر على تحريكها بسرعة تصل إلى 150 كلم/ساعة، وكاميرات أمامية وخلفية لأنظمة الركن الآمن، بالإضافة إلى أحدث أنظمة الأمان لمنع الحوادث على الطرقات.