شركة «مازدا» تُطلق سيارة كهربائية مميزة عن فئة الكروس أوفر

أطلقت مازدا سيارة كروس أوفر مميزة صممتها لتكون إحدى أفضل السيارات الكهربائية في الأسواق.

حيث أتت سيارة MX-30 بلمسات تضفي عليها روح العصرية والأناقة، كسقفها البانورامي الكبير الذي يأتي بألوان مختلفة عن اللون الأساسي للهيكل، وأبوابها التي تفتح باتجاهات متعاكسة كما في سيارات رولس رويز الفاخرة.

كما لم تغب ملامح التطور عن مقصورة هذه السيارة أيضاً، والتي زودت بواجهة قيادة مميزة فيها 3 شاشات، واحدة قبالة السائق، واثنتان تعملان باللمس في المنتصف، وأتت بمقاعد جلدية مريحة تتسع لـ5 ركاب، تزينت بعناصر مصنوعة من البلاستيك والخشب والكروم.