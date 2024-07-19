شركة «مايكروسوفت» تُعلن إصلاح سبب الخلل التقني

أعلنت شركة “مايكروسوفت” الأمريكية عن إصلاح سبب الخلل التقني الذي أصاب تطبيقات وخدمات حول العالم، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن تداعياته ما زالت تؤثر على بعض المستخدمين.

وشهد العالم اليوم الجمعة موجة من الأعطال التقنية الضخمة طالت العديد من القطاعات الحيوية، فيما يشير إلى احتمال وقوع هجمة سيبرانية واسعة النطاق تُعدّ من الأكبر في التاريخ.

وشملت هذه الأعطال تأثيرات سلبية على قطاعات حيوية هامة، كان أبرزها:

وسائل الإعلام:

– توقف بث قناة سكاي نيوز البريطانية.

– انقطاع بث هيئة الإذاعة الأسترالية.

– خلل في بث قنوات تلفزيونية أخرى.

– توقف بث قناة سكاي نيوز البريطانية. – انقطاع بث هيئة الإذاعة الأسترالية. – خلل في بث قنوات تلفزيونية أخرى. المطارات:

– جميع مطارات إسبانيا.

– مطارات ألمانيا.

– مطار إدنبرة في اسكتلندا.

– مطار سخيبول ومطار أمستردام في هولندا (تعرضا لهجمات سيبرانية).

– مطارات أمريكية.

– جميع مطارات إسبانيا. – مطارات ألمانيا. – مطار إدنبرة في اسكتلندا. – مطار سخيبول ومطار أمستردام في هولندا (تعرضا لهجمات سيبرانية). – مطارات أمريكية. النقل:

– شركة القطارات البريطانية (تعرضت أنظمتها للأعطال).

– أكبر شركة قطارات في بريطانيا (تُفكر في إلغاء جميع رحلاتها).

– شركة القطارات البريطانية (تعرضت أنظمتها للأعطال). – أكبر شركة قطارات في بريطانيا (تُفكر في إلغاء جميع رحلاتها). الخدمات المالية:

– بورصة لندن (تأثرت خدماتها).

– بنوك عالمية (تعرضت أنظمتها للأعطال).

– بورصة لندن (تأثرت خدماتها). – بنوك عالمية (تعرضت أنظمتها للأعطال). الخدمات الطارئة:

– مركز 911 للطوارئ الأمريكي (تلقى عشرات الآلاف من المكالمات ويواجه ضغطًا هائلًا).

– اللافت للانتباه أن جميع هذه الأعطال طالت الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز Windows.

هذا ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد مصدر هذه الهجمات ومدى تأثيرها، لكن ما هو مؤكد حتى الآن هو أنّ العالم يواجه تحديًا تقنيًا هائلًا.