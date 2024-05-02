«شركة مايكروسوفت» تكشف عن أكبر استثمار في تاريخها

أعلنت “شركة مايكروسوفت”، أنها “تعتزم استثمار 2.2 مليار دولار على مدار السنوات الأربع المقبلة في ماليزيا لدعم التحول الرقمي في البلاد”.

وقالت الشركة في بيان لها: “إن الاستثمار سيشمل بناء بنية تحتية للخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي وإتاحة فرص لتدريب 200 ألف شخص على مهارات الذكاء الاصطناعي ودعم نمو مجتمع مطوري البرمجيات في ماليزيا”.

وأضافت “مايكروسوفت”: إن هذا سيكون أكبر استثمار منفرد في تاريخها الممتد 32 عاما في ماليزيا.

وأضافت الشركة: “إنها ستعمل أيضا مع الحكومة الماليزية لإنشاء مركز وطني للتميز في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز قدرات الأمن الإلكتروني عبر الإنترنت”.

هذا ويأتي “إعلان مايكروسوفت بالتزامن مع زيارة الرئيس التنفيذي للشركة “ساتيا ناديلا” إلى كوالالمبور، اليوم الخميس، في إطار جولة في جنوب شرق آسيا للترويج لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي للشركة الأميركية”، وكان “ناديلا” زار إندونيسيا وتايلاند في وقت سابق من هذا الأسبوع.