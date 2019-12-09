شركة مليتة: انتهاء أعمال الصيانة لمنظومة آبار الغاز بحقل بحر السلام

وأضافت الشركة ضمن نشرها لعمليات الصيانة، الانتهاء من عمليات الكشف والاختبارات لمنظومة إغلاق رؤوس الآبار الواقعة بنهاية الخط والبالغ عددها “5 آبار”، الضرورية لتجديد شهائد الصلاحية لهذه المنظومة، مشيرة أن إنتاجية هذه المنظومة 135 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.
وتابعت شركة مليته للنفط والغاز، عملية سردها: الانتهاء من عمليات الكشف تحت الماء على قواعد تثبيت المنصة بقاع البحر، والمعدات المغمورة للمنظومات، وجميع خطوط الإنتاج المتصلة بمنصة صبراتة البحرية، للتأكد من سلامة المعدات وخلوها من أي عيوب.
وختمت الشركة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، إن العمليات شملت الانتهاء من أعمال الكشف على خط ضخ الغاز بقطر “36” بوصة، وخط ضخ المكثفات بقطر “10 بوصة” و يبلغ طولها “110ك/م” والرابطة بين منصة صبراتة ومجمع مليتة الصناعي.
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