شركة مليتة: انتهاء أعمال الصيانة لمنظومة آبار الغاز بحقل بحر السلام

أوضحت شركة مليتة للنفط والغاز فرع ليبيا، أن عمليات الانتهاء شملت أعمال الصيانة المبرمجة لمنظومة التحكم الرئيسية والإحتياطية للآبار المغمورة بحقل بحر السلام، المنطقة الوسطى، والتي كانت متوقفة نتيجة لأعطال فنية منذ الحادي والعشرين من شهر مايو العام الحالي، حيث تم إعادة جميع الآبار للإنتاج والبالغ عددها “6 آبار”، الأمر الذي ساهم في إعادة إنتاج حوالي 113 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.

انتهت أعمال الصيانة لمنظومة آبار الغاز، والكشف على الأجزاء المغمورة لمنظومة الإنتاج بحقل بحر السلام لهذا العام.

وأضافت الشركة ضمن نشرها لعمليات الصيانة، الانتهاء من عمليات الكشف والاختبارات لمنظومة إغلاق رؤوس الآبار الواقعة بنهاية الخط والبالغ عددها “5 آبار”، الضرورية لتجديد شهائد الصلاحية لهذه المنظومة، مشيرة أن إنتاجية هذه المنظومة 135 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.

وتابعت شركة مليته للنفط والغاز، عملية سردها: الانتهاء من عمليات الكشف تحت الماء على قواعد تثبيت المنصة بقاع البحر، والمعدات المغمورة للمنظومات، وجميع خطوط الإنتاج المتصلة بمنصة صبراتة البحرية، للتأكد من سلامة المعدات وخلوها من أي عيوب.

وختمت الشركة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، إن العمليات شملت الانتهاء من أعمال الكشف على خط ضخ الغاز بقطر “36” بوصة، وخط ضخ المكثفات بقطر “10 بوصة” و يبلغ طولها “110ك/م” والرابطة بين منصة صبراتة ومجمع مليتة الصناعي.