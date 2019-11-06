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شركة مليتة تُدخل بئر جديد في حقل الوفاء النفطي على خط الإنتاج

عين ليبيا | آخر تحديث: 6 نوفمبر 2019 - 10:36
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عمليات حفر آبار أخرى في حقل الوفاء مستمرة وجاري العمل حالياً على حفر البئر A58.

افتتحت شركة مليتة للنفط والغاز بئر إنتاجية جديدة بحقل الوفاء التابع للشركة وتم ربطه على الإنتاج أمس الثلاثاء بقدرة إنتاجية وصلت إلى 15 مليون قدم مكعب في اليوم ليساهم في زيادة الغاز للشبكة المحلية وتصدير الفائض ليساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

ويأتي ذلك ضمن خطة المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة القدرة الإنتاجية والرفع من معدلات الإنتاج للنفط الخام والغاز الطبيعي في ليبيا.

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يُذكر أن عمليات حفر آبار أخرى في حقل الوفاء مستمرة وجاري العمل حالياً على حفر البئر A58، والمتوقع الانتهاء من عمليات الحفر فيه منتصف شهر ديسمبر القادم بحسب المؤسسة الوطنية للنفط.

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