شركة «مليته» تنجح في فتح 4 آبار غاز

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، عن نجاح شركة مليته للنفط والغاز، في فتح أربعة آبار غاز (CW5, CW6, CW7,CW8) ووضعها على الإنتاج بحقل بحر السلام وهو حقل غاز طبيعي يقع على بعد 110 كم تقريباً من الساحل الغربي الليبي.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الآبار كانت مقفلة بسبب مشكلة فنية حيث نجح المختصين بالشركة في التغلب عليها.

وبلغت الإنتاجية الإجمالية حوالي 80 مليون قدم مكعب في اليوم من الغاز، كما أن كمية المكثفات تقدر بحوالى 3000 برميل يومياً.

يُشار إلى أن شركة “مليته” للنفط والغاز، أنشئت بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم (253) لسنة 2008م، الصادر بتاريخ 4 ديسمبر 2008، بالموافقة على أسس الإتفاق المُبرم بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إينى شمال أفريقيا بتاريخ 16 أكتوبر2007م، والذى ينص على دمج أصول ونشاط كلاً من شركة إيني للنفط وشركة مليته للغاز، ويبدأ تطبيقه في 1 يناير 2008م.

وتُدير الشركة عدداً من الحقول النفطية البرية المنتشرة بمختلف مناطق ليبيا، وحقول بحرية متمثلة في ثلاث منصات بحرية، وخزان عائم، كما تُدير الشركة أيضاً شبكة خطوط أنابيب برية مختلفة الأحجام ممتدة آلاف الكيلومترات، ويتم تصدير جزء من الغاز الطبيعي المعالج من مجمع مليته الصناعي عبر خط أنابيب بحري (بقطر32 بوصة وبطول 516 كم) يربط مجمع مليته الصناعي بالساحل الجنوبي لإيطاليا وتديره شركة ” الدفق الأخضر Green Stream ”، ويُعد خط التصدير البحري هذا كأول ربط بين ليبيا وأوروبا.

وتساهم شركة “مليته” للنفط والغاز في سد جزء كبير من احتياجات الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي الذي يغدي محطات توليد الكهرباء.