شركة «ميتا» تطرد 20 موظفاً.. ما السبب!

طردت شركة “ميتا” الأمريكية حوالي 20 موظفا قاموا بتسريب معلومات سرية عن الشركة، دون الكشف عن هويات الموظفين المفصولين أو ما هي المعلومات المسربة، حسب موقع”ذا فريج The Verge”.

وقال ديف أرنولد، المتحدث باسم “ميتا”: “نتيجة للتحقيقات، تم طرد حوالي 20 موظفا لنشرهم معلومات سرية خارج الشركة، ونتوقع أن يأتي المزيد. نحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد وسنواصل اتخاذ الإجراءات عند تحديد التسريبات”.

ولم تكشف الشركة عن هويات الموظفين المفصولين أو ما هي المعلومات المسربة.

وفي يناير، ذكرت نفس المصادر أن وسائل الإعلام سربت محتويات مذكرة داخلية لشركة ميتا، تحظر الكشف عن المعلومات الداخلية للشركة.

ويرجع هذا القرار إلى حقيقة تسرب معلومات سابقا في الانترنت حول خطاب ألقاه رئيس الشركة مارك زوكربيرج على الموظفين، والذي علق فيه بشكل خاص على السياسة الجديدة للشركة والتغييرات في الإشراف على المحتوى على خلفية إلغاء ما يسمى بسياسات التنوع والمساواة والشمول (DEI) في الحكومة الأمريكية.