شركة ناثين تطلق ساعتها الذكيّة الأولى

أعلنت شركة CMF، العلامة التجارية الجديدة التابعة لشركة Nothing الناشئة، اليوم عن إطلاق منتجات جديدة، وعلى رأسها ساعة ذكية جديدة CMF Watch Pro، بالإضافة إلى سماعة لاسلكية وشاحن مميز.

ووفقا لما أوردته منصة “رقمي” ساعة CMF Watch Pro، تأتي بشاشة كبيرة مقاس 1.96 بوصة من نوع AMOLED، بدقة 410 × 502 بكسل وسطوع 600 شمعة في المتر المربع.

تعمل الشاشة بمعدل تحديث 58 هرتز، وهو أعلى من معدل تحديث 30 هرتز في معظم الساعات الذكية الأخرى في الأسواق، كما تدعم الساعة نظام ملاحة GPS وتتبع الموقع أثناء الجري وركوب الدراجات والمشي، بالإضافة إلى قائمة ضخمة من التدريبات الرياضية التي يمكن تتبعها.

كما تدعم الساعة مستشعر معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي وتشبع الأكسجين في الدم بالإضافة لتتبع النوم، واستقبال المكالمات من خلال الساعة مع تحسين جودة الصوت تلقائياً.

ستتوفر الساعة CMF Watch Pro بلونين، رمادي غامق وفاتح، وهي مصنوعة من الألومنيوم المصقول، ويبلغ سعرها 55 دولارًا أمريكيًا للإصدار الرمادي الفاتح، و60 دولارًا أمريكيًا للإصدار الرمادي الغامق.

كما أعلنت الشركة عن السماعة اللاسلكية CMF Buds Pro، والتي تدعم ميزة إلغاء الضوضاء النشط مع تقليل ضوضاء يبلغ 45 ديسيبل عبر نطاق واسع يبلغ 5000 هرتز.

تقول الشركة: أن البطارية في السماعة تعمل حتى 6.5 ساعة مع استخدام تقنية إلغاء الضوضاء، و11 ساعة بدونها. ستتوفر السماعة بثلاثة ألوان، رمادي غامق وفاتح وبرتقالي، ويبلغ سعرها 42 دولارًا أمريكيًا.