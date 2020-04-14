شركة نتفليكس تُنتج مسلسل جديد بعنوان «كلنا أموات»

قصة مجموعة من طلاب المدارس الثانوية الذين يواجهون حالة أزمة شديدة [انترنت]

كشفت شركة نتفليكس الأمريكية لخدمات البث الترفيهي عبر الانترنت اليوم الاثنين عن تعاونها مع المخرج الكوري لي جيه كيو لإنتاج مسلسل جديد بعنوان : “كلنا أموات” ، منتهزة فرصة الإغلاق التي سببها تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).”

ويحكي مسلسل “كلنا أموات” ، قصة مجموعة من طلاب المدارس الثانوية الذين يواجهون حالة أزمة شديدة عندما يصبحون محاصرين في مدرستهم ، بينما ينتشر فيروس مروع كالنار في الهشيم.

ويستند المسلسل إلى نوع الويب تون للقصص الكرتونية الكوري الجنوبي التي تتصدر القائمة والمعنونة “الآن في مدرستنا” ، والتي تحظى بشعبية كبيرة أيضًا في إندونيسيا وتايلاند وتايوان.

وقالت نتفليكس في بيان لها إنها تسير على خطى مسلسل المملكة الأصلي الشهير الذي أنتجته الشركة ، وأن مسلسل “كلنا أموات” يتأهب لكتابة فصل جديد مثير في نوع مسلسلات الرعب الكورية.

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